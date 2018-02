‘Transfervrije Boymans keert op korte termijn terug bij FC Utrecht'

Ruud Boymans keert op korte termijn terug bij FC Utrecht, zo meldt De Telegraaf vrijdag. De aanvaller is transfervrij na een avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij voor Al-Shabab uitkwam. Boymans werkt momenteel na een lange periode van inactiviteit met een personal trainer aan zijn conditie.

Het is de bedoeling dat Boymans daarna bij FC Utrecht gaat meetrainen. Volgens de vrijdageditie van het dagblad wordt de aanvaller in de laatste maanden van het seizoen toegevoegd aan de selectie van trainer Jean-Paul de Jong, als hij erin slaagt om voldoende fit te raken. Bilal Ould-Chikh, Chris David, Urby Emanuelson en Zakaria Labyad verdienden eerder op deze manier een contract in De Galgenwaard.

Boymans is geen onbekende voor FC Utrecht. De 28-jarige aanvaller was tussen 2014 en 2016 goed voor 19 treffers in 24 competitieduels. De Domstedelingen zijn dit seizoen weinig gelukkig op het gebied van spitsen. Simon Makienok en Jean-Christophe Bahebeck raakten al snel zwaar geblesseerd, terwijl Cyriel Dessers en Lukas Görtler de laatste tijd vooral op de bank zitten ten faveure van de zelf opgeleide Gyrano Kerk. De komst van Samuel Armenteros en Henk Veerman vond om uiteenlopende redenen niet plaats.