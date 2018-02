Batshuayi maakt opnieuw indruk: ‘Daar denk ik absoluut niet aan’

Michy Batshuayi maakt zich naar eigen zeggen geen zorgen over zijn toekomst. De van Chelsea gehuurde aanvaller was ook donderdagavond in de Europa League tegen Atalanta weer belangrijk voor Borussia Dortmund, dat dankzij twee treffers van de Belg een 1-2 achterstand in een 3-2 overwinning omboog. Pierre-Emerick Aubameyang had zeven duels nodig om tot vijf goals voor Borussia te komen; Batshuayi slechts drie wedstrijden.

“Ik voel me heel erg goed op dit moment”, vertelde Batshuayi na afloop. “Het was een heel erg belangrijke zege voor het team. We proberen elke wedstrijd te winnen en onze goede reeks te continueren.” André Schürrle opende de score, maar daarna sloeg Josip Ilicic tweemaal toe. Batshuayi zorgde er in de 64e en 91e minuut voor dat het team van Peter Stöger alsnog als winnaar van het veld stapte.

“Of ik aan mijn toekomst denk? Nee, absoluut niet. Het is voor mij belangrijk om in elke wedstrijd van Borussia goed te presteren. Maar niet om mezelf bij Chelsea of andere clubs in de kijker te spelen. Absoluut niet.” Batshuayi voelt zich heel erg op zijn gemak in Dortmund. “Ik ben hier door iedereen met open armen ontvangen. De technische staf en de selectie hebben het heel makkelijk voor mij gemaakt en ik heb een goede vertaler om me heen.”

Stöger verborg zijn enthousiasme over Batshuayi allerminst. “Hij is een echte spits, altijd op zoek naar doelpunten. Maar we wisten van tevoren al dat hij altijd een goed gemiddelde haalt”, vertelde de coach van Borussia. “Het was slim van ons om Michy naar Dortmund te halen. We wisten dat hij doelpunten zou maken als hij de kans zou krijgen. De vraag was alleen of hij in het team zou passen. Dat ziet er goed uit. Hij past in het team, hij heeft zich heel erg snel aangepast.”