Arsenal verlaat Jamtkraft Arena zonder schade: ‘Je hoort verhalen…’

Arsenal liet zich donderdagavond in de zestiende finales van de Europa League niet verrassen door Östersunds FK. De club uit Zweden eindigde in de groepsfase als tweede in een groep met Athletic Club, Hertha BSC en Zorya Luhansk. Het eerste duel in de Jamtkraft Arena eindigde echter in een 0-3 overwinning voor Arsenal, dat over een week als gastheer optreedt.

Nacho Monreal en Mesut Özil waren trefzeker; tussendoor maakte Sotirios Papagiannopoulos een eigen goal. “We hebben goed werk verricht. We controleerden de wedstrijd tegen een goed team”, vertelde Arsène Wenger na afloop. “Ze hebben hier Hertha verslagen en 2-2 gespeeld tegen Athletic. Het is een goed team, ze hebben veel kwaliteit.”

“Maar toen we eenmaal de 0-1 hadden gemaakt, controleerden we de wedstrijd”, vervolgde de manager van Arsenal. “We hebben onze stempel op de wedstrijd gedrukt, so good job. Ik denk dat de jongere spelers in de groepsfase goed hebben gespeeld. Dat is de reden dat ze in de selectie zijn gebleven en ik probeer ze minuten te geven, zodra dat mogelijk is.”

Henrikh Mkhitaryan denkt dat Arsenal de Europa League kan winnen. “Ja, waarom niet? We moeten blijven strijden en dan zien we het aan het eind van de rit wel. We moeten het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Ik denk dat we volgende week met hetzelfde team moeten spelen en winnen, ongeacht de finale van de League Cup.” De Londenaren spelen drie dagen na het weerzien met Östersunds FK de bekerfinale, tegen stadsgenoot Chelsea.

Danny Welbeck speelde geen al te beste wedstrijd. De aanvaller, die recentelijk hersteld is van een knieblessure, verzekerde dat zijn prestatie te maken had met het kunstgrasveld. “Het was een hard veld. Het is een kunstgrasveld. Ik heb me goed op dit duel voorbereid. Je hoort verhalen…maar ik voelde me goed. Ik hoop aan meer minuten te komen na mijn blessures.”