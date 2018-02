Napoli en Lazio slaan modderfiguur met verzwakte teams

Napoli en Lazio hebben beide een bijzonder slechte beurt gemaakt in de zestiende finales van de Europa League. De koploper van de Serie A verloor op eigen veld van RB Leipzig, terwijl Lazio zich in Roemenië stuk liep op FCSB. Zowel Napoli als Lazio trad aan zonder een groot aantal vaste waarden.

Napoli - RB Leipzig 1-3

Beide teams stroomden door uit de Champions League, nadat zij in de groepsfase niet verder waren gekomen dan een derde plaats. Napoli-trainer Maurizio Sarri deed vooraf weinig moeite om te verbergen dat het Europa League-toernooi voor hem geen prioriteit heeft: vaste waarden als Raúl Albiol, Allan, Jorginho en Lorenzo Insigne zaten op de reservebank, terwijl sterspeler Dries Mertens vanwege een schorsing ontbrak in de wedstrijdselectie. De supporters van Napoli waren ook niet in grote getalen afgekomen op het affiche en het publiek dat aanwezig was in Stadio San Paolo, werd nauwelijks verwend in de eerste helft. Leipzig bleef eenvoudig op de been, al creëerde de ploeg van Ralph Hasenhüttl zelf ook weinig gevaar voor rust.

In de tweede helft toonden beide teams iets meer initiatief. Adam Ounas bracht Napoli zeven minuten na de onderbreking aan de leiding met een tegendraads schot, maar Timo Werner trok de stand negen minuten later op aangeven van Kevin Kampl alweer gelijk met de punt van de schoen. De bezoekers pakten vervolgens door: Yussuf Poulsen werd een kwartier voor tijd de diepte ingestuurd door Marcel Sabitzer, waarna hij oog in oog met doelman José Manuel Reina onzelfzuchtig was en Bruma de mogelijkheid bood de 1-2 binnen te schuiven. Daar bleef het echter niet bij voor Napoli, want Leipzig counterde zich in blessuretijd ook nog naar de 1-3 via Emil Forsberg.

FCSB - Lazio 1-0

Net als Napoli trad ook Lazio niet aan op oorlogskracht. Marco Parolo, Stefan de Vrij en Luis Alberto waren buiten de wedstrijdselectie gelaten, terwijl topscorer Ciro Immobile op de bank zat in Boekarest. De thuisploeg schoot brutaal uit de startblokken en nam na een klein half uur spelen verrassend de leiding. Harlem Gnohéré werd de diepte ingestuurd door Constantin Budescu, waarna de spits oog in oog met doelman Thomas Strakosha koel bleef: 1-0. Lazio was op slag van rust nog wel dicht bij de gelijkmaker, maar een kopbal van Sergej Milinkovic-Savic trof de lat.

De Italianen maakten na de thee jacht op de gelijkmaker, maar moesten tegelijkertijd ruimte weggeven achterin. FCSB leek zich halverwege de tweede helft naar de 2-0 te counteren, maar Budescu kwam alleen voor Strakosha niet tot een schot. De thuisploeg werd steeds verder met de rug tegen de muur gezet, maar hield uiteindelijk stand, mede doordat een scrimmage voor het doel van Andrei Vlad op onverklaarbare wijze geen doelpunt opleverde.