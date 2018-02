Depay valt in en schittert; Atlético ligt niet wakker van hakbal Viktor Fischer

Olympique Lyon heeft donderdagavond een belangrijke stap richting de achtste finales van de Europa League gezet. Het team van Bruno Génésio zegevierde met 3-1 over Villarreal, mede dankzij een heerlijk doelpunt van Memphis Depay. Hij was tien minuten eerder in het veld gekomen voor Houssem Aouar. Atlético Madrid lijkt vrijwel verzekerd van de volgende ronde. Het team van Diego Simeone kreeg al snel een tegengoal om de oren, maar scoorde daarna viermaal.

Olympique Lyon - Villarreal 3-1

In de eerste helft had het bezoek weliswaar meer balbezit, maar dat vertaalde zich niet in doelpunten. De eerste waarschuwing van Olympique, dat zonder de geblesseerde Kenny Tete aantrad, was van Nabil Fekir, die in de tiende minuut net naast mikte. Luttele minuten later redde Anthony Lopes bekwaam op een inzet van Manu Trigueros en een rebound van Carlos Bacca. Sergio Asenjo werd na dik twintig minuten aan het werk gezet. De doelman van Villarreal keerde een kopbal van Mario Diaz en een vrije trap van Fekir.

Lyon sloeg in de eerste drie minuten na rust liefst tweemaal toe. Het was Tanguy NDombèlé die de bal van dichtbij binnenkopte, na een kopbal van Mariano Diaz richting de verste paal. De ex-speler van Real Madrid stond met een lange rush ook aan de basis van de 2-0: Asenjo keerde zijn schot, maar de rebound van Fekir ging wel tegen de touwen. Na ruim een uur spelen maakte Villarreal de belangrijke uitgoal: de bal ging goed heen en weer en het was uiteindelijk Pablo Fornals die Lopes verschalkte. Zeven minuten voor tijd gooide Depay echter het duel op slot: Asenjo had geen antwoord op zijn krachtige inzet.

FC Kopenhagen - Atlético Madrid 1-4

De ploeg van Simeone domineerde vanaf de eerste minuut, had diverse kansen om de score open te breken, maar het was Kopenhagen dat na een kwartier spelen toesloeg. Het was Viktor Fischer die de eerste gevaarlijke aanval van de Denen met de hak afrondde: 0-1. Atlético zorgde echter al snel voor de ommekeer. Saúl Ñiguez kopte zes minuten later uit een voorzet van Antoine Griezmann de gelijkmaker binnen en negen minuten voor tijd rondde Kevin Gameiro heerlijk combinatievoetbal van Griezmann en Lucas Hernández af.

In de tweede helft zocht Atlético minder de diepte op en leek men niet nadrukkelijk de wedstrijd in het slot te willen gooien, al speelden de natte weeromstandigheden ook een rol. Twintig minuten voor tijd verscheen alsnog de 1-3 op het scorebord van het Parken Stadion. Na een uitstekende pass van Yannick Ferreira-Carrasco werkte Griezmann de bal achter Robin Olsen. Zes minuten later was het opnieuw raak: ook Vitolo schoot het leer achter Olsen, die wellicht meer had kunnen doen.