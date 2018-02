Duo droomt hardop van Oranje: ‘Koeman kijkt niet alleen naar Nederland’

Marten de Roon en Hans Hateboer speelden donderdagavond een prima wedstrijd met Atalanta in de Europa League tegen Borussia Dortmund, maar moesten in blessuretijd alsnog het onderspit delven (3-2). Het duo liet echter een goede indruk achter in het Signal Iduna Park en durft hardop te dromen van het Nederlands elftal.

Zowel De Roon als Hateboer debuteerde nog niet in Oranje, maar eerstgenoemde liet na afloop van het duel met Dortmund wel weten te hopen op een uitnodiging van nieuwbakken bondscoach Ronald Koeman. "Hans en ik praten stiekem al wel eens over Oranje", sprak de middenvelder voor de camera van FOX Sports. "Koeman is heel open minded. Hij kijkt naar al het voetbal en niet alleen naar Nederland. Ik denk dat hij de kwaliteiten heeft om een team te smeden dat weer naar een EK of WK kan gaan."

De Roon en Hateboer kregen eerder dit seizoen in de Europa League al de kans om zich in de kijker te spelen bij Koeman, die in september als trainer van Everton met 3-0 verloor van Atalanta. "De bondscoach heeft tegen ons gespeeld", vervolgt De Roon. "Atalanta laat op dit moment zien dat ze goed kunnen voetballen tegen zulke ploegen. Ik hoop dat hij kijkt en dat ik een kans krijg."