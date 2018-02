Arsenal-doelwit lijkt zin te krijgen: ‘De club heeft mij dat beloofd’

Malcom werd in de winterse transferperiode in verband gebracht met een transfer naar de Premier League, maar het Braziliaanse wonderkind werd uiteindelijk door zijn werkgever Girondins Bordeaux aan zijn contract gehouden. De twintigjarige aanvaller erkent dat hij zijn zinnen had gezet op een tussentijds vertrek, maar focust zich nu op het resterende seizoen in de Ligue 1 in de hoop aankomende zomer alsnog te verkassen.

Onder andere Arsenal en Tottenham Hotspur zouden hun oog hebben laten vallen op Malcom, die dit seizoen in 24 competitiewedstrijden voor Bordeaux goed was voor 8 doelpunten en 6 assists. "Ik heb al laten weten dat ik in de winter graag vertrokken was om een nieuwe uitdaging aan te gaan, maar ik moet onthouden dat Bordeaux me veel heeft geholpen", laat hij weten in gesprek met UOL.

Malcom is sinds januari 2016 actief voor Bordeaux, dat destijds vijf miljoen euro neertelde om hem los te weken bij Corinthians. Hij ligt nog tot halverwege 2021 vast in de wijnstreek, maar zijn club heeft laten weten mee te willen werken aan een zomers vertrek. "Ik heb mijn woord gegeven aan de club, zodat ik meer tijd heb om mijn volgende club uit te kiezen", vervolgt de jongeling. "De komende drie of vier maanden zullen een groot verschil maken. Ja, Bordeaux heeft mij beloofd mee te werken aan een vertrek in juni."