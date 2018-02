Oudgediende sloopt Promes en co; Balotelli treurt ondanks dubbelslag

Spartak Moskou heeft donderdagavond een forse nederlaag geleden op eigen veld. Athletic Club bleek in het eerste duel in de zestiende finales van de Europa League een maatje te groot voor de Russen, waar Quincy Promes negentig minuten binnen de lijnen stond. Mario Balotelli liep tegelijk een heldenrol mis tegen Lokomotiv Moskou.

Spartak Moskou - Athletic Club 1-3

Het werd een avond om snel te vergeten voor Promes en consorten. De Basken loerden in de Otkrytieje Arena op de counter en speelden Spartak aan de hand van oudgediende Aritz Aduriz aan gort in de eerste helft. De 37-jarige spits scoorde tweemaal voor rust en zag teamgenoot Mikel Rico in de blessuretijd van de eerste helft ook nog voor de 0-3 tekenen. Met name het tweede doelpunt van Aduriz was van grote schoonheid. Na een fraaie steekpass van Raúl García omspeelde hij doelman Artyom Rebrov, waarna hij de bal in een leeg doel kon schuiven. Luiz Adriano zorgde in de tweede helft nog wel voor de 1-3, maar verder dan dat zou Spartak niet meer komen.

OGC Nice - Lokomotiv Moskou 2-3

Mario Balotelli vertolkte in de eerste helft een hoofdrol. De Italiaanse spits opende al na vier minuten de score met een bekeken schot in de verre hoek en tekende op het half uur ook voor de 2-0, door een strafschop te benutten. Daarmee leek er geen vuiltje aan de lucht voor Nice, maar na een lompe overtreding van Malang Sarr op Aleksey Miranchuk kon Manuel Fernandes nog in de eerste helft vanaf elf meter wat terugdoen namens de bezoekers.

Na de onderbreking kropen de Russen, met ex-AZ'er Ari in de basiself en voormalig PSV'er Jefferson Farfán als invaller binnen de lijnen, iets meer uit hun schulp. De druk op het Franse doel nam toe en Racine Coly moest halverwege de tweede helft zelfs aan de noodrem trekken, toen Ari alleen op doelman Walter Benítez af kon. De verdediger kon inrukken met een directe rode kaart en met een man minder gaf Nice het duel vervolgens volledig uit handen. Fernandes nam met een schitterende vrije trap de gelijkmaker voor zijn rekening en bezorgde de Moskovieten een kwartier voor tijd met zijn derde doelpunt van de avond zelfs nog de volle buit.