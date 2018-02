Batshuayi redt Borussia Dortmund; Milan verslaat twee Nederlanders

De tweestrijd tussen Borussia Dortmund en Atalanta in de zestiende finales van de Europa League kan in principe nog alle kanten op. Het eerste duel op Duitse bodem eindigde in een zeer moeizame overwinning voor het team van Peter Stöger, door een treffer van Michy Batshuayi in de extra tijd. AC Milan won tegelijkertijd bij Ludogorets, met een hoofdrol voor Patrick Cutrone, en lijkt verzekerd van de volgende ronde. Olympique Marseille deed in eigen huis tegelijkertijd uitstekende zaken tegen Sporting Braga.

Borussia Dortmund - Atalanta 3-2

In de eerste helft hield Dortmund de bal én de tegenstander van het eigen doel vandaan. In de zeventiende minuut was het bijna raak: een schot van Schürrle werd van richting veranderd en ging tegen de paal. Nog geen kwartier later werkte de aanvaller de bal alsnog achter Etrit Berisha. Schürrle kon een pass van Lukasz Piszczek niet in één keer controleren, maar werkte de bal alsnog langs de doelman van Atalanta.

In de eerste tien minuten na rust zorgde Atalanta voor de ommekeer. Jérémy Toljan ging onder een lange pass door, waarna Ilicic uit een lastige hoek raakschoot. Vijf minuten later werkte Roman Burki de bal na een schot van Bryan Cristante voor de voeten van Ilicic, die net iets sneller was dan Toljan: 1-2.

Het was echter Michy Batshuayi die na 65 minuten voor de gelijkmaker zorgde. Hij ontving de bal van Mario Götze en schoot daarna hoog en droog raak: 2-2. Ook de winnende treffer kwam voor rekening van de Belg: Atalanta verdedigde niet goed uit, waarna hij diagonaal raak schoot. Hans Hateboer en Marten de Roon stonden negentig minuten binnen de lijnen; Robin Gosens viel een kwartier voor tijd in.

Ludogorets - AC Milan 0-3

Gennaro Gattuso liet zijn team in vrijwel zijn sterkst mogelijke opstelling aantreden, blessuregevallen uitgezonderd. Ignazio Abate had zijn handen vol aan Virgil Misidjan, die net als Jody Lukoki in de Bulgaarse basiself stond. Suso en Giacomo Bonaventura probeerden Milan nog voor rust op voorsprong te schieten, maar het was uiteindelijk Patrick Cutrone die de ban brak. Een corner werd kortgenomen, waarna de jonge aanvaller een voorzet van Hakan Calhanoglu achter doelman Renan knikte: 0-1.

Milan kwam negen minuten na rust goed weg, toen een inzet van Svetoslav Dyakov op het aluminium terechtkwam. Tien minuten later verdubbelde Milan de voordelige marge, via Ricardo Rodriguez. Na een duwfout van Cosmin Moti jegens Cutrone schoot de linkspoot vanaf elf meter de 0-2 binnen. Fabio Borini nam in de slotminuren de laatste treffer in de Ludogorets Arena voor zijn rekening, na een hakbal van André Silva. Lukoki werd tien minuten voor tijd gewisseld, Misidjan maakte de wedstrijd vol.

Olympique Marseille - Sporting Braga 3-0

Na nog geen vier minuten spelen verscheen al de 1-0 op het scorebord: Dimitri Payet zette goed door aan de rechterkant, waarna Valére Germain van dichtbij binnentikte. Marseille zocht nadrukkelijk naar de 2-0 en leek daar vijf minuten voor rust ook in te slagen. Een inzet van Clinton N'Jie werd echter door Nuno Sequiera uit de doelmond gehaald. Ook na de pauze lieten de Zuid-Fransen zich nadrukkelijk gelden en werd de ontmoeting in de laatste twintig minuten beslist. Het was Germain die van dichtbij een lange aanval over diverse schijven afrondde: 2-0. Het derde doelpunt kwam op naam van Florin Thauvin, die na een heerlijke combinatie met Maxim López afrondde: 3-0.