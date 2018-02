Arsenal neemt tegen Zweedse stuntploeg voorschot op volgende ronde

Arsenal is vrijwel zeker van een plek bij de laatste zestien in de Europa League. The Gunners waren donderdagavond veel te sterk voor het Zweedse Östersunds (0-3), waardoor de return van volgende week in Londen niets meer dan een formaliteit lijkt te zijn geworden.

Arsenal trad in de groepsfase geen enkele keer aan in zijn sterkste basiself, maar nu het voor de Engelsen haast onmogelijk lijkt geworden om zich via de nationale competitie te plaatsen voor de Champions League, besloot manager Arsène Wenger voor het duel in Zweden de meeste van zijn sterspelers van stal te halen. Pierre-Emerick Aubameyang (niet speelgerechtigd) en Jack Wilshere (rust) waren weliswaar achtergebleven in Londen, maar onder anderen Mesut Özil en Henrikh Mkhitaryan verschenen wel aan de aftrap in de Jämtkraft Arena.

Östersunds verraste voor de jaarwisseling door door te stoten in een groep met Hertha BSC, Zarya Lugansk en Athletic Club, maar tegen Arsenal bleek de Zweedse stuntploeg niet opgewassen. De bezoekers uit Engeland trokken het duel vanaf het eerste fluitsignaal naar zich toe en hadden uiteindelijk slechts 24 minuten nodig om de thuisploeg op een ruime achterstand te zetten. Nacho Monreal opende na een klein kwartier voetballen de score door attent te reageren na een fout van doelman Aly Keita, waarna een eigen doelpunt van Sotirios Papagiannopoulos de 0-2 betekende.

In de tweede helft haalde Arsenal de voet enigszins van het gaspedaal. Östersunds kreeg de kans om iets beter in de wedstrijd te komen, maar moest na een klein uur voetballen opnieuw capituleren. Özil werd in de loop aangespeeld door Mkhitaryan, waarna de Duitse ster vanaf een meter of zeven succesvol afdrukte. Arsenal verslapte daarna: Héctor Bellerín beging in blessuretijd een overtreding op Tesfaldet Teki, maar de daaropvolgende strafschop van Tom Pettersson werd vervolgens gekeerd door David Ospina.