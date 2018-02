Herstelde Locadia staat eindelijk voor debuut: ‘Hij zal starten’

Jürgen Locadia zal komend weekend zijn debuut maken voor Brighton & Hove Albion, zo heeft zijn manager Chris Hughton vrijdag laten weten. De spits is inmiddels volledig hersteld van een hamstringblessure en zal zaterdagmiddag in het FA Cup-duel met vierdedivisionist Coventry City aan de aftrap verschijnen.

Locadia staat zodoende na lang wachten voor zijn debuut voor the Seagulls. De 24-jarige aanvaller werd in de winterse transferperiode voor een recordbedrag van zeventien miljoen euro overgenomen van PSV, maar kwam sindsdien nog niet in actie. Een hamstringblessure houdt hem al sinds 10 december aan de kant, maar inmiddels is hij volledig hersteld.

"Hij zal zaterdag bij de selectie zitten", vertelt Hughton daags voor de het duel in de vijfde ronde van de FA Cup aan diverse Engelse media. "Hij heeft geen wedstrijden gespeeld voor de Onder-23 ploeg, maar hij heeft de afgelopen anderhalf week goed getraind. Hij is een tijdje uit de roulatie geweest. Sommige spelers keren direct terug in de ploeg, voor sommigen duurt het wat langer."

"Het belangrijkste is dat hij fit en beschikbaar is", vervolgt Hughton, die bevestigt dat Locadia aan de aftrap zal verschijnen. "Hij zal spelen en starten. Hij is volledig hersteld. Het zal hem de kans geven om zijn fitheid op te bouwen en hem te laten wennen aan het spel van de ploeg."