Strootman: ‘Ik ben de club enorm dankbaar en zal het nooit vergeten’

Kevin Strootman maakte in de zomer van 2013 de overstap van PSV naar AS Roma. Zestien miljoen euro kostte de middenvelder, die in zijn eerste seizoen in de Serie A een zware knieblessure opliep. In twee seizoenen kwam hij niet verder dan elf wedstrijden in de competitie. De Oranje-international is zijn werkgever eeuwig dankbaar voor hoe hij destijds is opgevangen.

Strootman bleef na zijn eerste knieblessure aanmodderen en drie operaties brachten hem ruim twee jaar verder. In mei van vorig jaar zette hij zijn handtekening onder een nieuw contract. “Ik heb verlengd om voor een lange tijd bij Roma te blijven”, aldus Strootman bij Sky Italia. “Ik ben Roma enorm dankbaar voor het feit dat ze op mij hebben gewacht na drie operaties, dat zal ik nooit vergeten.”

De ex-speler van onder meer PSV is inmiddels volledig hersteld en mag zich vaste basisspeler noemen in het Stadio Olimpico. Zijn doelen zijn duidelijk: “We willen ons dit seizoen plaatsen voor de Champions League, daarvoor moeten we bij de eerste vier eindigen. Het is jammer dat we niet in het spoor van Napoli en Juventus konden blijven.” Roma is terug te vinden op de vierde plaats met een achterstand van zestien punten op koploper Napoli.