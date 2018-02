Vertrouwen groot bij Bayern: ‘We zijn de favoriet om de CL te winnen’

Bayern München is in eigen land momenteel ongenaakbaar en de Duitse recordkampioen is ook vastberaden in de Champions League hoge ogen te gooien. Volgens middenvelder James Rodríguez maakt Bayern een goede kans om dit seizoen zijn zesde eindzege in het prestigieuze Europese toernooi te behalen.

Bayern won de Champions League eerder al in 1974, 1975, 1976, 2001 en 2013. Dinsdagavond wacht op eigen veld de eerste ontmoeting met Besiktas in de achtste finales van het miljardenbal. "Bayern is voor mij de favoriet om de Champions League te winnen", is Rodríguez, die dit seizoen wordt gehuurd van Real Madrid, vol vertrouwen in gesprek met Sport Bild.

Bayern schaarde zich voor de jaarwisseling moeiteloos bij de laatste zestien van het toernooi. De ploeg eindigde in groep B weliswaar achter Paris Saint-Germain, maar had weinig te duchten van Celtic en Anderlecht. "We hebben een superteam met topspelers", vervolgt de Colombiaanse spelmaker. "Waarom zouden we de Champions League niet kunnen winnen?"