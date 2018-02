Kongolo: ‘Ik begrijp niet dat hij nog geen uitnodiging heeft ontvangen’

Rajiv van La Parra is bij Huddersfield Town bezig aan zijn eerste seizoen in de Premier League en de Nederlandse buitenspeler maakt een goede indruk op het hoogste Engelse niveau. Terence Kongolo, sinds vorige maand ploeggenoot van de aanvaller, is snel onder de indruk geraakt van het niveau van Van La Parra en vindt het vreemd dat hij nog nooit is opgeroepen voor het Nederlands elftal.

Kongolo maakte in januari op huurbasis de overstap van AS Monaco naar Huddersfield Town. In de Premier League hoopt hij weer regelmatig aan spelen toe te komen, net zoals Van La Parra dat doet. Laatstgenoemde is vaste basisspeler en kwam dit seizoen al 23 keer in actie in de competitie. "Ik begrijp niet dat Rajiv nog geen uitnodiging heeft ontvangen. Hij speelt dit seizoen alles en doet het hartstikke goed. Hij verdient een kans", zegt Kongolo tegenover ELF Voetbal.

“Natuurlijk droom ik daarvan”, reageert Van La Parra op de woorden van Kongolo. “Een uitnodiging zou echt super zijn, maar ik heb dat zelf niet in de hand. Ik kan alleen maar hier presteren en dan afwachten. Ik heb in ieder geval nooit iets gehoord van de KNVB sinds ik naar Engeland ben vertrokken.”