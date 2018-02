Forse kritiek op Pogba: ‘Hij moet zich focussen op waar voetbal om draait’

Paul Pogba gaat momenteel door een mindere fase bij Manchester United. De Franse middenvelder werd in twee van de laatste drie wedstrijden vroegtijdig naar de kant gehaald door manager José Mourinho en zou zich volgens l'Équipe inmiddels zelfs beraden over zijn sportieve toekomst. Clubicoon Roy Keane is van mening dat Pogba vooral bij zichzelf te rade moet gaan.

De oud-middenvelder van Manchester United vindt niet dat de matige vorm van Pogba toe te schrijven is aan het wisselende systeem van Mourinho. Laatstgenoemde koos er afgelopen weekeinde in de competitiewedstrijd tegen Newcastle United (1-0 nederlaag) voor de Fransman halverwege de tweede helft naar de kant te halen, waardoor Alexis Sánchez in de rug van aanvalsleider Romelu Lukaku kwam te spelen. "Als je op het middenveld speelt, moet je in staat zijn daar zowel met twee of drie man te spelen", vertelt Keane bij ITV. "Deze jongen moet het zelf beter doen en zich focussen op waar voetbal daadwerkelijk om draait."

De Ier is ook kritisch op de defensie van Manchester United. "Ze hebben de defensieve gebreken van de laatste paar jaar er niet uit weten te halen. Het probleem zal de komende seizoenen voort blijven duren. De twee centrumverdedigers moeten het beter doen en ik ben altijd van mening geweest, dat je het met Ashley Young in je laatste lijn moeilijk gaat krijgen."