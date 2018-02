Ferdinand over vreemde penalty Ronaldo: ‘Dat deed hij wel vaker’

Cristiano Ronaldo maakte woensdag vanaf de stip zijn honderdste doelpunt in de Champions League voor Real Madrid. De benutte pingel ging viraal en niet zonder reden, want vlak voordat de Portugees zijn voet tegen de bal zette, sprong de bal uit het niets omhoog. Rio Ferdinand keek niet raar op, hij had het Ronaldo bij Manchester United namelijk wel vaker zien doen.

Ronaldo plaatste zijn standbeen naast de bal, zag de bal een beetje opspringen en knalde de 1-1 tegen de touwen. “Tijdens trainingen klooide hij graag een beetje aan, maar om het in een wedstrijd te doen... Ik weet niet zeker of dit zijn bedoeling was, maar hij deed het wel vaker. Ik zweer het, het klinkt gek, maar hij deed het wel vaker”, aldus Ferdinand bij BT Sport.

Ronaldo maakte na rust met zijn knie de 2-1, waarna Marcelo de eindstand op 3-1 bepaalde. De return in Parijs volgt op 6 maart. “Het is nog niet voorbij, er zijn nog negentig minuten of misschien zelfs meer te spelen. We zijn blij dat we goed hebben gespeeld, op karakter en met de hulp van de fans die het team constant hebben gesteund”, aldus Zinédine Zidane. “Over drie weken krijgen we een nieuwe wedstrijd en we weten dat het dan moeilijk wordt.”