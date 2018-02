‘Ten Hag noemde mij een ruwe diamant, ik moet zorgen dat ik een diamant word’

In maart 2017 tekende Tommy St. Jago zijn eerste profcontract bij FC Utrecht. De achttienjarige verdediger speelde tot 2011 in de jeugdopleiding van Ajax, maar moest destijds vertrekken uit Amsterdam. St. Jago denkt dat hij nu van waarde had kunnen zijn bij Ajax, maar beaamt dat hij zijn huidige ontwikkeling wel door moet zetten.

“Ajax had mij zeker kunnen gebruiken. Als ik mijn kwaliteiten verder ontwikkel, kan ik op termijn niet alleen meerwaarde zijn voor Ajax, maar ook voor andere topclubs in Nederland. Maar dan moet ik mezelf wel blijven ontwikkelen zoals ik dat nu doe”, zegt St. Jago in een interview met ELFVoetbal. De verdediger wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht van FC Utrecht en speelde voorlopig ook nog niet in het beloftenelftal van de Utrechters, dat uitkomt in de Jupiler League.

Erik ten Hag bood St. Jago als technisch manager van FC Utrecht een profcontract aan, maar St. Jago houdt er geen rekening mee dat hij door Ten Hag naar Ajax zal worden gehaald."Ajax heeft nog genoeg verdedigers en haalde Perr Schuurs al voor volgend seizoen. Daarnaast hebben ze nog genoeg verdedigers in de jeugd lopen, dus dat zal niet zo snel gebeuren.”

“Als ik hem tegenkom, dan moet ik mijn kwaliteiten tonen. Ten Hag noemde mij inderdaad een ruwe diamant, dus nu moet ik ervoor zorgen dat ik een echte diamant word”, vervolgt de jonge verdediger. Hij ziet het niet zitten om op jonge leeftijd al naar het buitenland te vertrekken, zoals Philippe Sandler bijvoorbeeld binnenkort doet. “Ik weet niet of ik dat zou doen, zo'n vroege stap naar Manchester City. In het buitenland is de concurrentie nog groter en krijg je minder snel de kans. laten we eerlijk zijn: je verdient er beter dan in Nederland. Maar de vraag is: ontwikkel je je ook zo goed als je minder speelt?”