‘Kopenhagen is bijna van het niveau van Ajax, dus waarom niet?’

In de knock-outfase van de Europa League staat FC Kopenhagen voor een dubbele ontmoeting met Atlético Madrid. Nicolai Boilesen beseft dat de Spaanse topclub op papier de favoriet is, maar de 25-jarige linksback denkt toch een goede kans te maken met zijn ploeg. Uit ervaring weet de Deense verdediger dat de favoriet niet altijd wint en dat Kopenhagen op eigen veld moeilijk te verslaan is.

“Parken is ons geheime wapen in onze eerste wedstrijd”, aldus Boilesen, geciteerd door Goal. “Natuurlijk is Atlético Madrid van een ander niveau, maar op Parken krijgen zij het niet makkelijk. Ik ben nu ongeveer anderhalf jaar bij Kopenhagen en sindsdien hebben we thuis veel goede resultaten geboekt. We zijn ongeslagen tegen clubs als Leicester City, FC Porto, Ajax, Club Brugge, Lokomotiv Moskou en Sheriff Tiraspol.”

Boilesen geeft aan uit te kijken naar de dubbele ontmoeting met Atlético Madrid. In aanloop naar het duel met de nummer twee van LaLiga kijkt hij terug naar 26 november 2013, toen Ajax voor eigen publiek met 2-1 won van Barcelona. “Natuurlijk wordt Atlético gezien als de favoriet, maar wij gaan voor een sensatie. Met Ajax won ik tegen Barcelona in de Champions League, en Kopenhagen is bijna van het niveau van Ajax, dus waarom niet?”

Boilesen vertrok uiteindelijk bij Ajax nadat hij op een zijspoor was beland. Hij werd uit de selectie gezet nadat hij zijn contract niet verlengde. “Ajax schopte me een jaar lang uit de selectie als straf omdat ik mijn contract niet verlengde. Dat was een moeilijke periode. Nu ben ik terug, sterker dan ooit, zowel mentaal als fysiek. Het WK van komende zomer is een groot doel van mij. Ik was een vaste basisspeler bij Denemarken voor mijn Ajax-straf, dat heb ik gemist.”