‘Hakim Ziyech lijdt gemiddeld 31 keer balverlies per wedstrijd’

In het programma 'Feiten op tafel' duikt Voetbalzone samen met Opta de statistieken in om een zo objectief mogelijke bijdrage te leveren aan actuele discussies uit de voetballerij. In deze eerste aflevering schuift analist Joris van den Ban aan om de vraag 'Is Hakim Ziyech toe aan een stap hogerop?' te beantwoorden. Aan de hand van zijn ontwikkeling in de Eredivisie door de jaren heen, zijn huidige prestaties bij Ajax en het trekken van vergelijkingen met andere gelijksoortige spelers wordt een op feiten gebaseerde conclusie getrokken.