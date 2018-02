‘Het zou een leugen zijn als ik zeg dat ik niet voor Bayern zou willen spelen’

Ralf Rangnick, sportief directeur van RB Leipzig, zei eerder deze week dat hij verwacht dat Timo Werner volgend seizoen nog bij die Roten Bullen speelt. De aanvaller werd recent al in verband gebracht met Real Madrid en heeft in Leipzig nog een contract tot medio 2020. Hij sluit zelf niet uit dat hij komende zomer al een grote transfer maakt.

“Als ik in Duitsland kijk, zou het een leugen zijn als ik zeg dat ik niet voor Bayern München zou willen spelen. Het zou evengoed een leugen zijn als ik zou zeggen dat ik niet voor Manchester United of Manchester City wil spelen. Of in Spanje: Barcelona en Real Madrid. Dat zijn geweldige clubs in geweldige competities”, zegt Werner in gesprek met Sport1. “Italië en Frankrijk zijn niet mijn competities, maar die andere drie wel.”

“Er zijn zoveel clubs waar ik voor zou willen spelen, maar ik wil mezelf nergens op vastbinden. Ik zie wel wat er gebeurt”, vervolgt de aanvaller. “Het nieuwe seizoen is nog ver weg. We hebben doelen met Leipzig, we willen ons kwalificeren voor de Champions League. Daarna hoop ik naar het WK te gaan en alleen daarna denk ik na over mijn toekomst. Ik heb het naar mijn zin in Leipzig en mijn contract zegt dat ik nog wel even kan blijven. Daarom denk ik nergens anders aan.”

RB Leipzig neemt het donderdagavond in Napels op tegen Napoli in de Europa League. “Er zal een goede sfeer zijn, maar het zal nooit zo extreem zijn als eerder dit seizoen bij Besiktas. We speelden een week later tegen Borussia Dortmund en ik wil niet zeggen dat het niets was vergeleken met Istanbul, maar we konden er wel beter mee omgaan. Het is heel speciaal om internationaal te spelen, we nemen het op tegen de beste teams. Dat was in de Champions League zo en dat is nu in de Europa League hetzelfde.”