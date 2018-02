Fortuna Sittard plukt nieuwe assistent weg bij PSV: ‘Ligt een mooie uitdaging’

Kevin Hofland verruilt PSV per direct voor Fortuna Sittard, zo maken beide clubs via officiële kanalen bekend. De oud-verdediger, die in Eindhoven de Onder-16 onder zijn hoede had, gaat bij Fortuna aan de slag als assistent-trainer. Hofland ondertekent in Sittard een contract tot het einde van het seizoen.

Het is een understatement dat het momenteel nogal onrustig is in Sittard. Trainer Sunday Oliseh werd woensdag de laan uitgestuurd, omdat de clubleiding het al een tijd gehad zou hebben met de omgangsvormen van de Nigeriaan. Hij vindt zijn congé op zijn beurt onrechtvaardig en deed een aantal serieuze aantijgingen jegens het bestuur van Fortuna. Claudio Braga, die als hoofd jeugdopleidingen werkzaam was in Sittard, neemt tijdelijk het roer over.

Hofland zal donderdagmiddag interim-trainer Braga al assisteren bij de laatste training voorafgaand aan de wedstrijd tegen SC Telstar. “Er ligt een mooie uitdaging in het verschiet bij Fortuna en daar houd ik wel van. Als speler is het me niet gelukt om terug te keren bij Fortuna”, zegt Hofland, die zijn loopbaan begon bij Fortuna, op de website van zijn nieuwe werkgever. “Dat maakt deze kans om terug te komen als assistent-trainer extra mooi. Het is zaak om alle neuzen nu dezelfde kant op te krijgen, want ik wil met Fortuna maar één ding: zo hoog mogelijk eindigen.”

“Met Hofland haalt Fortuna een echte verbinder binnen. Iemand die de kunst verstaat om alle spelers binnenboord te houden”, stelt voorzitter Isitan Gün. “En natuurlijk neemt hij een brok aan ervaring mee die hij als speler bij grote clubs heeft opgedaan. Waar hij ook speelde, Fortuna zat altijd in zijn hart. Het laatste anderhalf jaar heeft hij ons nauwlettend gevolgd en hij was zeer te spreken over de positieve ontwikkelingen binnen de club.”