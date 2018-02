‘Als het nieuwe stadion voor financiële druk zorgt, is Alli vervangbaar'

Er wordt de laatste tijd geregeld gespeculeerd over de toekomst van Harry Kane. Jermain Jenas denkt dat de spits nog wel even zal blijven hangen bij Tottenham Hotspur, maar gokt dat Dele Alli mogelijk op korte termijn zal vertrekken. Volgens de oud-middenvelder van the Spurs is Alli ‘vervangbaar’.

“Als het nieuwe stadion voor financiële druk zorgt, is Alli het type speler dat vervangbaar is”, zegt Jenas tegenover GQ. “Als ik mag raden, denk ik dat Alli zal gaan. Ik denk niet dat de supporters het graag willen horen, want Alli is een hele populaire speler. Dele is zonder twijfel een fantastische speler en ik ben ervan overtuigd dat hij bij een topteam komt te spelen, maar hij speelt op een positie waarop hij te vervangen is.”

De laatste tijd wordt er ook geregeld gespeculeerd over de toekomst van Toby Alderweireld. “Hij is een geweldige speler en ik vind dat Tottenham er alles aan moet doen om hem in huis te houden. Maar ik denk dat Alderweireld al bezig is met de volgende stap en er zullen genoeg clubs zijn die hem volgen”, concludeert de oud-middenvelder, die denkt dat Kane voorlopig nog even bij Tottenham Hotspur zal blijven.

“Nog minstens twee seizoenen. Daniel Levy (de voorzitter van Tottenham Hotspur, red.) zal diep in de buidel moeten tasten om hem binnenboord te houden, maar ik denk dat ze dat wel voor Harry zullen doen. Hij is het waard. Kane hoort bij de beste spitsen ter wereld en om die reden is er veel interesse, waaronder vanuit Spanje”, besluit Jenas.