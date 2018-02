‘Basacikoglu weet gewoon niet wat hij doet, dat bestaat toch niet?’

Deze week vertelt Dick Advocaat over zijn ontmoetingen met Poetin: “Hij was onder de indruk van me.” Verder blikken Hugo en Koert vooruit op de degradatiekraker tussen FC Twente en Sparta. En Martijn Krabbendam en Rob Jacobs over de problemen bij Feyenoord: “Zet Van Persie in de spits.”