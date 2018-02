‘Met Jong Oranje begint het toch mooier en groter te worden’

Michel Vlap werd woensdag voor het eerst uitgenodigd voor Jong Oranje. De twintigjarige middenvelder mag zich volgende week melden voor een tweedaagse trainingsstage in Zeist, een stage die wordt gebruikt als voorbereiding op de vriendschappelijke interland tegen België.

“Ik hoorde het nieuws gisteren (dinsdag, red.) al van de trainer, die een berichtje had gekregen van de bondscoach. Ik ben hier natuurlijk heel erg blij mee. Kijk alleen naar de spelers die nu zijn opgeroepen. Dit is geen slechte ploeg”, aldus Vlap in een reactie tegenover de Leeuwarder Courant.

“Ik had deze selectie niet helemaal verwacht. Maar Jong Oranje, dan begint het toch allemaal iets mooier en groter te worden (…) Kennelijk heb ik mezelf toch in the picture gespeeld. Ik zie deze selectie dan ook als een signaal dat ik goed bezig ben. Ik ga mijn best doen en hopelijk blijft het dan niet alleen bij een trainingsstage.”

Vlap speelde voor WZS en VV Sneek Wit Zwart alvorens hij zich aansloot bij de jeugdopleiding van sc Heerenveen. Hij maakte in november 2016 in de thuiswedstrijd tegen Ajax zijn debuut in het eerste elftal; een minuut voor tijd kwam hij in het veld voor Arber Zeneli. Vlap speelde tot dusverre achttien wedstrijden en daarin was hij goed voor drie doelpunten en twee assists.