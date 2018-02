Malacia: ‘Ronaldinho blijft een voorbeeld, maar nu kijk ik vooral naar Alaba’

Tyrell Malacia is het laatste talent dat vanuit de jeugdopleiding van Feyenoord is doorgestroomd naar het eerste elftal. De linksback was woensdag aanwezig bij in Theater Zuidplein voor een workshop voor de Feyenoord Street League, een maatschappelijk straatvoetbaltoernooi, en vertelde daar over onder meer de kwaliteit van de jeugdopleiding en zijn rode kaart tegen Vitesse. Bekijk de video hieronder.