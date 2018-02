RB Leipzig legt transfer uit: ‘Het voetbal van Ajax past beter bij hem’

Ajax verzekerde zich in januari van de diensten van Nicolas Kühn. De achttienjarige spits werd voor ruim twee miljoen euro overgenomen van RB Leipzig, de club waar de Duitser nog tot de zomer van 2018 onder contract stond. Kühn scoorde volop bij met name de Onder-17 van Leipzig, maar haalde het eerste elftal nooit.

Sportief directeur Ralf Rangnick noemt de voormalig international van Duitsland Onder-17 in een interview met Kicker een ‘zeer getalenteerde speler’: “Maar wel iemand die liever balbezitvoetbal speelt en zelf ook liever in balbezit komt. We hebben gezamenlijk erkend dat die manier van spelen niet per se strookt met onze spelfilosofie.”

“Het voetbal van Ajax past beter bij hem”, aldus de 59-jarige bestuurder. Kühn maakte in de zomer van 2015 de overstap van Hannover 96 naar RB Leipzig, al stond hij toen ook in de nadrukkelijke belangstelling van kampioen Bayern München. Kühn, een linkspoot, tekende in Amsterdam een contract tot de zomer van 2021.