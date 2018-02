‘Ik zie hem ooit wel trainer worden van Feyenoord of in het buitenland’

FC Groningen maakte woensdag bekend dat Danny Buijs de nieuwe hoofdtrainer van de club wordt, terwijl Hennie Spijkerman als assistent zal gaan fungeren. De 35-jarige Buijs werkte de afgelopen vier jaar bij tweededivisionist Kozakken Boys en maakte daar de nodige indruk op zijn spelers, waaronder Leon Bot.

“Ik denk dat hij een heel goede trainer gaat worden. Dat is-ie al. Zijn besprekingen, hoe hij een wedstrijd leest, hoe hij voor de camera staat; buitencategorie”, zegt Bot in gesprek met het Algemeen Dagblad. Als speler stond Buijs tussen 2004 en 2006 onder contract bij FC Groningen, waarna hij naar Feyenoord vertrok.

Na zijn periode in Rotterdam-Zuid speelde Buijs nog voor ADO Den Haag, Kilmarnock en Sparta Rotterdam, waarna hij bij Kozakken Boys terecht kwam. Na een seizoen als speler, ging hij bij die club aan de slag als trainer. “Hij wordt niet voor niets één van de grootste trainerstalenten genoemd. Ik zie hem ooit wel trainer worden van Feyenoord of bij een mooie club in het buitenland.”