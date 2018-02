‘Als dat gebeurt, dan komt de toekomst van Feyenoord in gevaar’

Feyenoord krijgt een nieuw stadion en als het lukt om alle gelden binnen te krijgen van investeerders, gaat de eerste schop in 2019 de grond in kan de eerste wedstrijd rond 2022 gespeeld worden in Feyenoord City. Jos Verveen is echter niet blij met de plannen voor een nieuw onderkomen, zo vertelt hij in gesprek met Metro.

Het gemeenteraadslid van Stadsinitiatief Rotterdam pleit niet voor een nieuw stadion, maar voor renovatie. “Ik zeg dit niet uit electoraal oogpunt. Het investeringsniveau is veel te hoog. Het stadion is even duur als dat van Bayern München, maar die club heeft een veel hogere begroting (…) De plaatjes zien er schitterend uit, ook ik was onder de indruk toen ik die voor het eerst zag. Maar je moet natuurlijk wel goed rekenwerk doen en de financiële risico’s zijn simpelweg te groot.”

Het onafhankelijke raadslid, dat eerder in de fractie van D66 zat, zegt dat alle seinen wat hem betreft ‘op rood’ staan: “Maar de trein dendert gewoon door. Wij willen voorkomen dat die uit de bocht vliegt. Want als dat gebeurt, dan komt de toekomst van Feyenoord in gevaar en krijgt ook de stad een enorme financiële klap. Iemand moet aan de noodrem trekken”, aldus Verveen, die twaalf vragen heeft gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Het gaat Verveen niet alleen om de kosten van het stadion, maar ook om de rest van de kosten van het project ‘Feyenoord City’. Er zal naast een stadion een appartementencomplex verschijnen en tevens komt er plaats voor een bierbrouwerij, atletiekbaan, museum, sportvelden, hotels, woningbouw en horeca. Feyenoord is met de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs in onderhandeling over een zogenaamd brugkrediet voor de bouw van het stadion.

Jan de Jong is positief gestemd over Feyenoord City, zo vertelt hij donderdag aan het Algemeen Dagblad: “Wij weten in juli of augustus van dit jaar of er voldoende financiële interesse is van grote partijen. Feyenoord hoeft zelf geen geld op te halen. Het stadion kost 420 miljoen euro. De gemeente staat garant voor tien procent en daar krijgt het aandelen voor terug.” Bij de banken hoopt De Jong ‘240 miljoen’ op te halen en verder moet er ‘100 miljoen uit de markt van private investeerders’ komen.