‘We hadden 50 miljoen kunnen krijgen voor Salah, maar we moesten verkopen’

Liverpool deed afgelopen zomer uitstekende zaken met het binnenhalen van Mohamed Salah. De Egyptenaar kostte the Reds ‘slechts’ 42 miljoen euro en hij maakte reeds dertig doelpunten in alle competities. Monchi, sportief directeur bij AS Roma, geeft nu toe dat de Romeinen Salah wel moesten verkopen.

“Uiteindelijk hadden we wel vijftig miljoen kunnen ontvangen voor Salah, maar we moesten verkopen en dit was een belangrijke optie. De transfers van Kylian Mbappé en Neymar veranderden de markt, maar op dat moment was het nodig dat we Salah verkochten. Ik denk nog steeds dat we meer hadden kunnen vragen voor Salah, maar het maakte het voor ons wel mogelijk om andere dingen te doen op de transfermarkt”, zegt Monchi in gesprek met Sky Italia.

“Toen ik hier kwam, bood Liverpool 35 miljoen euro inclusief bonussen. In het hedendaagse voetbal gaan spelers toch waar ze zelf naartoe willen”, vervolgt de sportief directeur van AS Roma. “De cijfers zijn belangrijk, want we doen zaken. Maar de fans kan je niet kopen. In mijn tijd bij Sevilla telden de supporters de prijzen, maar dat kan hier nog niet. Ik begrijp dat de fans niet over de cijfertjes willen praten, maar liever denken aan winnen.”

“Het is mijn werk om een club op te bouwen die niet zomaar een keer wint, maar constant wint. Fans willen geen beloftes, maar ze willen resultaten. Ik begrijp dat, maar ik vraag ze om een beetje vertrouwen. Ik ben verliefd geworden op deze club op het moment dat ik arriveerde. Direct realiseerde ik me hoe belangrijk de club voor de fans is”, besluit Monchi, die jaren voor Sevilla werkte voordat hij afgelopen zomer bij AS Roma aan de slag ging.