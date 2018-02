‘Clubeigenaar Fortuna ergerde zich kapot aan omgangsvormen van Oliseh’

Het ontslag van Sunday Oliseh zorgt voor de nodige onrust bij Fortuna Sittard. Enkele weken geleden leek het er al op dat de Nigeriaan zijn biezen moest pakken, maar hij mocht destijds toch nog een tijdje aanblijven. Volgens de Limburger had Oliseh zich al onmogelijk gemaakt bij de clubleiding, maar nu was er ook onvrede vanuit de spelersgroep.

Voorafgaand aan het duel met Jong AZ, dat met 2-0 verloren werd, hebben enkele bepalende spelers geklaagd over de vele rustdagen en de omgang van Oliseh met zijn staf. Keeperstrainer Sieb Dijkstra mocht bij de lunch bijvoorbeeld niet meer aan tafel zitten met de Nigeriaanse oefenmeester. Isitan Gün, eigenaar van Fortuna Sittard, zou zich al langer ‘kapot geërgerd’ hebben aan de omgangsvormen van Oliseh.

Oliseh 'bejegende spelers en medewerkers van de club bepaald niet zachtzinnig’ en nam zijn reservespelers naar verluidt niet serieus. Er zouden te weinig trainingsuren gemaakt worden en Oliseh zou het sportieve succes teveel naar zich toegetrokken hebben. Vorig seizoen lag de Nigeriaan al in de clinch met Sjoerd Ars, Ferry de Regt en assistent-trainer Tini Ruijs, die allen vertrokken uit Sittard. Oliseh heeft nu een advocaat in de arm genomen om financieel het maximale uit de onderhandelingen over het afkopen van het contract te halen.