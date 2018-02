‘Of Halbe Zijlstra er ook bij was bij Poetin? Nee, deze keer niet’

Halbe Zijlstra stapte dinsdag op als minister van Buitenlandse Zaken omdat hij had gelogen over een bezoek aan president Vladimir Poetin. “Het is de grootste fout die ik heb begaan. Daarom heb ik gekozen om te gaan”, zei hij onder meer. In tegenstelling tot Zijlstra heeft Dick Advocaat de president van Rusland wél ontmoet.

De trainer van Sparta Rotterdam werkte bij Zenit Sint-Petersburg, de favoriete club van de coterie van Poetin, en toen hij bondscoach wilde worden van Australië, moest hij op kantoor komen in het Kremlin. “De reden dat hij mij daar naartoe haalde, is omdat ik weg zou gaan, naar Australië”, zegt Advocaat bij Betweters. “Hij zei: ‘nee, dat gebeurt niet’. Ik zei: ‘ja, echt wel’. Als je daar zit, denk je niet: dat is Poetin. Hij dacht eerder: ‘daar zit Dick’.

Advocaat voerde ‘een leuk gesprek’: “Ik zat op een plek waar veel grote mensen hebben gezeten en dan ineens zit Dick Advocaat daar. Hij was heel vriendelijk en hij kende alles. Hij zei dat ik niet weg kon bij Zenit. Ik ben ook gebleven, waardoor de Russische bond anderhalf miljoen moest betalen aan de Australische bond. Of Halbe er ook bij was? Nee, deze keer niet”, lacht de voormalig bondcoach van onder meer het Nederlands elftal.

Advocaat maakte Zenit in 2007 kampioen en plaatste zich voor de finale van de UEFA Cup door Bayern München over twee wedstrijden met 5-1 te verslaan. De Russen waren in de eindstrijd met 2-0 te sterk voor Rangers FC en Advocaat werd daarop benoemd tot ereburger van Sint-Petersburg. De Kleine Generaal won tevens de Supercup door Manchester United te kloppen. In augustus 2009 werd hij als gevolg van de tegenvallende resultaten ontslagen.