‘Ik weet dat Kluivert verveeld raakt als hij geen uitdaging heeft’

Justin Kluivert heeft zich afgelopen jaren enorm ontwikkeld en dat is niet onopgemerkt gebleven in Engeland. Er doken reeds geruchten op over een transfer naar Manchester United, maar daar is volgens de vleugelaanvaller zelf niets van waar. Ruben Jongkind, voormalig hoofd talentontwikkeling bij Ajax, stelt dat het belangrijk is dat Kluivert uitgedaagd blijft worden in Amsterdam.

“Hij heeft zich erg goed ontwikkeld. Kluivert is een speler die uitdaging nodig heeft. Ik weet dat hij verveeld raakt als hij geen uitdaging heeft. Ik heb altijd van zijn karakter gehouden, omdat hij niet iemand is die graag te horen krijgt wat hij moet doen”, zegt Jongkind in gesprek met Sky Sports. “Het is aan de trainer om zijn krachten te gebruiken en hem zoveel mogelijk uitdaging te bieden.”

Jongkind zag al vroeg dat Kluivert talent had. “Toen hij negen of tien jaar oud was, had hij al een hele goede dribbel. In de Onder-14 en Onder-15, duurde het even voordat hij volwassen werd”, vervolgt de voormalig hoofd talentontwikkeling van de Amsterdammers. “Veel coaches wilden hem toen buiten het team houden, maar Wim Jonk overtuigde ze ervan om hem een plaats te geven. Zijn spel was iets te voorspelbaar, dus daar hebben we met een individueel plan aan gewerkt.”

“Door dat individuele programma ging hij niet meer alleen naar binnen, maar ook buitenom. Hij leerde ook afmaken met beide voeten. Kluivert moest aan de linker- en rechterkant van het middenveld spelen en hij kreeg een zwaar fysiek programma. Verder hadden we een performance coach voor hem, die hem ervan bewust moest maken wat het inhoudt om profvoetballer te zijn”, besluit Jongkind. Het contract van Kluivert bij Ajax loopt nog tot medio 2019.