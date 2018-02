Liverpool schrijft geschiedenis: ‘Hij is een fantastische speler’

Liverpool is de eerste Engelse ploeg die in een uitwedstrijd in de knock-outfase van de Champions League vijf keer heeft weten te scoren. The Reds waren woensdagavond met 0-5 te sterk voor FC Porto en Jürgen Klopp was na afloop dan ook een gelukkige manager. “Het was een erg goede prestatie”, zei hij.

“Of het een perfecte wedstrijd was? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen”, aldus de Duitser voor de camera van BT Sport. “Het was erg professioneel, heel volwassen op de juiste momenten. Erg agressief, goed verdedigd, goed gecounterd, de bal in de ploeg gehouden, de bal laten gaan. We hebben laten zien dat het kan, maar makkelijk is zoiets niet.”

“We hebben er hard voor moeten werken, maar de jongens hebben loon naar werken gekregen en dat is het belangrijkste. Ik heb veel fantastische dingen gezien vanavond”, aldus Klopp, die Sadio Mané drie keer zag scoren in het Estádio do Dragão. “Hij heeft het juiste antwoord gegeven en dat is goed.” Mané maakte zijn eerste doelpunten sinds 14 januari. De Senegalees scoorde toen tegen Manchester City (4-3 winst).

“Hij heeft weer laten zien wat voor fantastische speler hij is. Hij was altijd al belangrijk en fantastisch voor ons en als je niet op honderd procent zit en dan nog weet te scoren, dan is dat erg belangrijk. Als je eenmaal weer scoort, dan zullen de doelpunten blijven komen als je hard blijft werken. Good, really good, ik ben erg blij met hem”, aldus Klopp. De 25-jarige Mané staat dit seizoen nu op 12 treffers in 28 officiële wedstrijden.