PSG haalt uit naar arbitrage: ‘De UEFA moet nu echt iets doen’

Neymar staat naar verluidt in de nadrukkelijke belangstelling van Real Madrid, maar de fans hoeven zich geen zorgen te maken. Volgens voorzitter Nasser Al-Khelaïfi speelt de aanvaller ook volgend seizoen voor Paris Saint-Germain.

Op de vraag van beIN Sports of de 26-jarige Neymar blijft, zei Al-Khelaïfi woensdagavond na de 3-1 nederlaag in het Santiago Bernabéu: “Natuurlijk, Neymar zal honderd procent zeker ook volgend seizoen een speler van PSG zijn.” De Braziliaan maakte dit seizoen 28 doelpunten in evenveel wedstrijden voor de Parijzenaars en heeft nog een contract tot de zomer van 2022.

Al-Khelaïfi was overigens niet te spreken over het optreden van Gianluca Rocchi: “Het is geen terecht resultaat. Ik wil mezelf niet steeds herhalen, maar vorig seizoen hadden we dit bij Barcelona en nu bij Real. Dit moet nu stoppen. Oké, we zijn geen Real, maar ze moeten hier echt mee stoppen. Twee gele kaarten die geen kaarten waren, buitenspelsituaties die geen buitenspel waren, come on”, aldus de Qatarees.

“Ik zeg niet dat we hebben verloren vanwege de arbitrage, laat dat duidelijk zijn, maar deze kleine details helpen een goede ploeg als Real. Ze krijgen het gevoel dat de scheidsrechter aan hun kant staat en daardoor blokkeren onze spelers, zijn ze bang om geel te pakken omdat de scheidsrechter op de kans aan het wachten was om geel of rood te geven. Dat wilde hij en zoiets is niet goed voor het Europese voetbal. De UEFA moet nu echt iets doen.”

“Ik denk dat de scheidsrechter Real vanavond heeft geholpen, maar dat neemt niet weg dat het voor Real Madrid heel erg moeilijk gaat worden in Parijs”, aldus de 44-jarige Al-Khelaïfi in het Santiago Bernabéu. Trainer Unai Emery uitte eveneens kritiek op het optreden van de arbiter: “Als we secuurder hadden gespeeld en de scheidsrechter evenwichtiger had gefloten, dan hadden we gelijk kunnen spelen of zelfs met 1-2 kunnen winnen”, zei Emery onder meer.