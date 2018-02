‘Geïrriteerde Van de Looi gaf verslaggever duw tijdens interview’

De relatie tussen Erwin van de Looi en de regionale pers is onder druk komen te staan. De trainer van Willem II is volgens Voetbal International weinig tevreden over de verslaggeving van het Brabants Dagblad en een journalist van die krant is derhalve niet langer welkom bij de persconferenties.

De verslaggever in kwestie, Max van der Put, werd zelfs geweigerd bij een openbare training, zo valt er in het weekblad te lezen. Daar bleef het niet bij, want na de 3-0 zege op VVV-Venlo van 7 februari jongstleden kreeg Van der Put tijdens een interview met aanvaller Mo El Hankouri een duw in de rug van Van de Looi.

“Van der Put draaide zich verbouwereerd om en ving nog net een venijnige grimas van de Willem II-trainer op”, zo valt er te lezen. Assistent Reinier Robbemond had eerder al geklaagd over het verslag van Van der Put van het bekerduel met Roda JC Kerkrade. De 45-jarige Van de Looi maakte eerder bekend dat hij Tilburg na dit seizoen verlaat.