‘Gio’ hoeft niet te vrezen: ‘Wij willen een club zijn zoals Arsenal’

Jan de Jong benadrukt geen klagen te hebben over Giovanni van Bronckhorst. De algemeen directeur van Feyenoord zei woensdag tegen RTV Rijnmond al dat hij ‘gewoon tevreden’ is over de trainer en herhaalt dat in het Algemeen Dagblad.

“Wij hebben volop vertrouwen in Van Bronckhorst”, zegt de voormalig algemeen directeur van de NOS. “Zijn functioneren is op dit moment helemaal geen kwestie. Als mens en als trainer zijn wij echt tevreden over hem. Dat is iets anders dan dat de prestaties niet goed zijn. Daar kan echt een verschil in zitten. Je wint niet alle wedstrijden, maar dat betekent niet per definitie dat je het slecht doet als trainer.”

Volgens De Jong gaat het ook om zaken als het hebben van ‘vertrouwen en inzicht’, om het uitstralen van ‘rust’ en om de vraag of een coach nog ‘boven de groep’ staat. “Het is makkelijk om te roepen dat Van Bronckhorst geen goede trainer is omdat hij wedstrijden verliest. Zo kijken we er niet naar bij Feyenoord. Dat is het verschil tussen handelen naar de waan van de dag of vertrouwen uitspreken in de trainer.”

De Delftenaar voegt eraan toe dat hij sowieso weinig vertrouwen heeft in een trainerswissel in het voetbal. “Wij willen een club zijn zoals bijvoorbeeld Arsenal, met Arsène Wenger. Dat beleid is een mooi voorbeeld. Natuurlijk hebben we te weinig punten gehaald, maar Feyenoord wil een club zijn die langer met een trainer werkt, omdat wij niet geloven dat een trainerswissel iets oplevert.” De 43-jarige Van Bronckhorst heeft in De Kuip nog een contract tot medio 2019.