Mané evenaart viertal: ‘Wij zijn de ‘lucky boys’ die steeds scoren’

Sadio Mané was woensdagavond de grote man bij Liverpool. De aanvaller maakte drie doelpunten tegen FC Porto (0-5) en werd daarmee de vierde Liverpool-speler die een hattrick heeft weten te maken in de Champions League, na Michael Owen, Yossi Benayoun en Philipep Coutinho. De Senegalees was dan ook een blij man.

“We hebben vanaf het begin tot het einde goed voetbal laten zien. We hebben veel kansen gecreëerd en hebben vijf keer gescoord, dus het is een verdiende zege”, aldus Mané. Op de vraag welke treffer hij het mooist vond, zei de voormalig buitenspeler van onder meer Southampton dat met name zijn derde er goed in zat: “Dat was een mooi schot.”

“Het is altijd fijn om met zulke grote spelers te spelen”, doelde Mané voor de camera van BT Sport op Roberto Firmino en Mohamed Salah. “Iedereen heeft het over ons drie, maar onze teamgenoten maken het een stuk makkelijker voor ons. Zij verrichten achter ons goed werk. Wij zijn de lucky boys die steeds scoren. Het belangrijkste is dat we spelen als een team en dat hebben we vanavond gedaan.”

Liverpool staat na woensdagavond op 28 doelpunten in de Champions League en geen enkel ander team scoorde dit seizoen zo vaak in het miljardenbal. Het was bovendien de grootste uitzege in de knock-outfase van de Champions League sinds de 0-5 overwinning van Bayern München in februari 2009 op Sporting Portugal én de 1-6 zege van Real Madrid op Schalke 04 in februari 2014.