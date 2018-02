‘Acht keer scoren tegen Dijon is leuk, maar tegen Real moet je er staan’

Adrien Rabiot opende woensdagavond de score in het Santiago Bernabéu, maar hielp Paris Saint-Germain daarmee niet aan een overwinning. Door twee doelpunten van Cristiano Ronaldo en een treffer van Marcelo trok Real Madrid toch nog aan het langste eind. Rabiot zei na afloop ‘teleurgesteld’ te zijn.

“We begonnen goed door de wedstrijd op de mat te leggen die we nodig hadden. We zeggen altijd dezelfde dingen tegen elkaar en doen ook altijd hetzelfde, maar aan het einde van de rit worden we steeds op dezelfde manier gevloerd”, doelde Rabiot voor de camera van beIN Sports op de Champions League-uitschakelingen van de afgelopen jaren.

“Het is leuk en aardig om acht keer te scoren tegen Dijon, maar in dit soort wedstrijden moet je er staan. Hier word je op afgerekend”, aldus de 22-jarige Rabiot, die dit seizoen in ieder toernooi precies één keer heeft gescoord: in de Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, de Trophée des Champions en dus de Champions League.

Ook Julian Draxler baalde na afloop van het resultaat in Madrid: “Het is erg frustrerend om de wedstrijd op het einde nog zo door je vingers te laten glippen. Maar we moeten niet te negatief zijn: thuis met 2-0 winnen is zeker mogelijk. We waren vanavond niet slim genoeg. We hadden niet met een zege huiswaarts hoeven keren, maar wel met een goed resultaat. Je ziet dan dat de individuele kwaliteit van Real komt bovendrijven.”