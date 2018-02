Ronaldo zet eerste wedstrijd tegen Paris Saint-Germain naar zijn hand

Real Madrid heeft zichzelf in de eerste wedstrijd tegen Paris Saint-Germain een goede uitgangspositie verschaft. In de thuiswedstrijd van de achtste finale in de Champions League boog de Koninklijke een 0-1 achterstand volledig om. Na het openingsdoelpunt van Adrien Rabiot zorgde Cristiano Ronaldo met een dubbelslag voor de Madrileense voorsprong. Marcelo bepaalde de eindstand op 3-1.

Bij Real Madrid kreeg Isco voorin de voorkeur boven Gareth Bale; PSG trad verrassenderwijs aan zonder Thiago Silva. De verdediger werd gepasseerd ten faveure van Presnel Kimpembe. De openingsfase was voor Real, dat binnen zes minuten al twee doelpogingen afvuurde. Uit een lastige hoek schoot Ronaldo naast; een inzet van Toni Kroos vanaf de rand van het strafschop dwong Alphonse Aréola tot een redding. Aan de overzijde zorgde Yuri Berchiche voor de eerste dreiging namens PSG: de linksback volleerde de bal voorlangs.

Daarna kwamen er weer kansen voor Real en specifiek voor Ronaldo. De Portugees schoot een vrije trap uit kansrijke positie te hoog en kon even daarna afstormen op het doel na een magnifieke pass van Marcelo. Aréola kwam echter als winnaar uit de één-op-één-situatie. De gastheer leek dus de overhand te hebben, maar in de tegenaanval was het PSG dat de leiding greep. Kylian Mbappé stoomde op aan de rechterflank en wilde Neymar bereiken met een voorzet, waarna Nacho de bal wegwerkte. Onbedoeld bediende hij daarmee Rabiot, die de rechterhoek vond: 0-1.

PSG leek de voorsprong mee te nemen naar de rust, na een prachtige redding van Aréola op een schot van Benzema. Dankzij een penalty kwam Real echter toch op gelijke hoogte. Giovani Lo Celso hield Toni Kroos vast, waarna Ronaldo mocht aanleggen vanaf elf meter en feilloos de linkerhoek vond. CR7 werd daarmee de eerste speler ooit die honderd Champions League-doelpunten maakte voor één club. Ondanks de late opsteker kwam Real Madrid vervolgens niet goed uit de kleedkamer. Het team van Zinédine Zidane creëerde weinig en kwam goed weg na kansen voor Mbappé en Rabiot.

Met een cruciale interceptie voorkwam Sergio Ramos erger: hij stak zijn been uit en wendde een zeker lijkend doelpunt van Kimpembe af. Het thuispubliek begon zich te roeren, want PSG bleef maar gevaar stichten en Real stelde er vrijwel niets tegenover. De 2-1 kwam dan ook vrij onverwacht. Luka Modric nam de bal over op het middenveld en bediende invaller Asensio aan de linkerflank. De invaller bracht de bal voor en met veel fortuin kwam de bal terecht bij Ronaldo, die het leer tegen zijn knie kreeg en scoorde. Asensio verzorgde ook de assist bij de 3-1; ditmaal was het Marcelo die afrondde.