Liverpool haalt uit in Porto en lijkt zeker van kwartfinale

Liverpool staat met anderhalf been in de kwartfinale van de Champions League. Het team van Jürgen Klopp was woensdagavond met 0-5 te sterk voor FC Porto en verschafte zich daarmee een meer dan goede uitgangspositie voor de return op 6 maart. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum deden negentig minuten mee.

FC Porto begon gretig aan de wedstrijd en kwam na tien minuten bijna op voorsprong: Moussa Marega zette goed door tot in de zestien en bediende Otávio, die maar net over schoot. Liverpool ontsnapte en probeerde de wedstrijd onder controle te krijgen, maar de tegenstander hield de rijen goed gesloten en gaf weinig weg. Na 25 minuten werd het opeens 0-1 in het Estádio do Dragão: Sadio Mané ontving de bal van Wijnaldum en zijn schot bleek José Sa te machtig. De doelman zat er nog wel aan, maar kon niet voorkomen dat de Senegalees de ban brak. Vier minuten later leek de wedstrijd al gespeeld te zijn.

Counteren voor gevorderden! ⚡⚡ Bekijk hier de 0-3 van Sadio Mané tegen FC Porto! Geplaatst door voetbalzone op woensdag 14 februari 2018

James Milner schoot tegen de verre paal, waarna Salah de bal oppikte, Sa omspeelde en er 0-2 van maakte. De Egyptenaar werd daarmee de eerste Liverpool-speler sinds Luis Suárez in het seizoen 2013/14 die in één seizoen dertig doelpunten heeft weten te maken. Porto kwam in het vervolg van de eerste helft nog maar één keer onder de druk van Liverpool vandaan: Yacine Brahimi kreeg een mogelijkheid, maar schoot naast. The Reds gingen met een goed gevoel aan de thee en bouwden de marge na de pauze uit.

FC Porto kwam met aanvallende intenties uit de kleedkamer, maar kreeg in de omschakeling het deksel op de neus. Salah speelde Roberto Firmino vrij voor het doel, die op Sa stuitte, maar in de rebound was het Mané die zijn tweede van de avond maakte. Daar bleef het niet bij, want twintig minuten voor tijd schoof Firmino op aangeven van Milner de 0-4 tegen de touwen en Mane completeerde zijn hattrick. Liverpool heeft nu 28 keer gescoord in de Champions League, meer dan ieder ander team dat dit seizoen meedoet aan het miljardenbal. De bezoekers kunnen zich nu voorbereiden op de ontmoeting met West Ham United.