‘Ziyech is aan laatste seizoen bezig bij Ajax en maakt transfer in zomer’

Een deel van het lezerspubliek van Voetbalzone gaat ervan uit dat Hakim Ziyech aan zijn laatste seizoen bezig is in Amsterdamse dienst. De relatie tussen de middenvelder en het publiek van Ajax liep de afgelopen weken de nodige deukjes op en zelf sloot de linkspoot ook al niet uit dat hij in de zomer gaat vertrekken.

Op de vraag van verslaggever Hans Kraay jr. of hij Ajax na dit seizoen gaat verlaten, antwoordde Ziyech na de zege op Roda JC Kerkrade: “Dat weet ik niet, dat moet de toekomst uitwijzen.” De Marokkaans international speelt sinds de zomer van 2016 in de Johan Cruijff ArenA en heeft er nog een contract tot medio 2021.

De afgelopen dagen kon er op onze frontpage gestemd worden op de poll Is dit het laatste seizoen van Hakim Ziyech bij Ajax? Er werden ruim 6.200 stemmen uitgebracht en 85 procent vinkte de antwoordmogelijkheid ‘Dat denk ik wel’ aan. Daar tegenover staat dat vijftien procent van de stemmers denkt dat Ziyech ook volgend seizoen voor Ajax speelt.