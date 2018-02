‘Als oud-speler van Ajax en Feyenoord heeft hij alles om te spelen’

Kenneth Vermeer lijkt een definitieve basisplaats te hebben afgedwongen bij Club Brugge. De doelman blunderde bij zijn debuut tegen Standard Luik, maar pakte een strafschop in de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. De zestigjarige Hans Galjé gaat ervan uit dat Vermeer de strijd met Vladimir Gabulov in zijn voordeel heeft beslist.

Galjé keepte bij onder meer Ajax en Club en was later hoofd jeugdopleiding bij Blauw-Zwart en keeperstrainer bij onder meer Standard. “In principe beschikt hij als oud-speler van Ajax en Feyenoord over alle troeven om onder de lat te staan. Je hebt naast zijn atletisch vermogen ook nog een uitstekende techniek en puike reflexen”, aldus Galjé.

Kenneth Vermeer doet in 🇧🇪 waar hij goed in is! 🔥 Geplaatst door voetbalzone op zondag 11 februari 2018

“Kenneth heeft zeker kwaliteiten, maar tijd en vooral wedstrijdritme nodig. Ik ga ervan uit dat Ivan Leko (trainer, red.) hem dat zal geven, want hij oogt fit. Nu weer veranderen, zou ook niet goed zijn. Zelfs ervaren doelmannen van boven de dertig hebben vertrouwen en duidelijkheid nodig”, besluit Galjé in het interview met Sport/Voetbalmagazine.

De 32-jarige Vermeer neemt het komende zaterdag op tegen RC Genk, de nummer vijf van het klassement in de Pro League. Daarna staan de ontmoetingen met Standard, KV Kortrijk en VV Sint-Truiden op het programma, alvorens de balans wordt opgemaakt en de Pro League verder gaat in een kampioens- en degradatiepoule.