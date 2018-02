Barcelona hoort salariswens van zes miljoen euro

José Rodolfo Pires Ribeiro, alias Dodô, gaat terug naar Brazilië. De back van Sampdoria, die niet aan spelen toekomt, is momenteel aan het onderhandelen met Santos over een overgang. (Calcionews24)

Othman El Kabir gaat naar eigen zeggen verkassen naar Rusland. De middenvelder gaat Djugardens IF verlaten en zich binnenkort aansluiten bij FK Ural. (Fotbollskanalen)