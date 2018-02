Rus snuit neus in biljet van 5000 roebel: ‘Want ik heb een loopneus’

Stanislav Manaev heeft bij velen geen goede beurt gemaakt. De middenvelder van FK Tosno plaatste een video op zijn Instagram waarop te zien was hoe hij zijn neus snoot in een biljet van vijfduizend roebel (zeventig euro). Het fotobijschrift luidde: “Ik zou dit briefje aan arme mensen kunnen geven, maar dat doe ik niet, want ik heb een loopneus.” Manaev kreeg een storm van kritiek over zich heen.

De negentienjarige middenvelder besloot de video snel te verwijderen, maar andere accounts en media waren er intussen mee aan de haal gegaan. Zelfs de Minister van Sport van Rusland, Pavel Kolobkov, liet zich over de kwestie uit: “Deze video bewijst dat deze individuele sporter weinig manieren heeft. Voor zover ik weet heeft hij al wel zijn excuses aangeboden en gezegd dat het een grap was. Ik weet zeker dat hij zijn lesje geleerd heeft.”

Manaev bood inderdaad, in gesprek met Sportbox, zijn verontschuldigingen aan: “Het was simpele humor in een video en het was een namaakbiljet. Als het geen grap zou zijn, was het niet eens leuk geweest. Ik heb het gewoon op Instagram gezet en blijkbaar zijn anderen op zoek naar provocatie of soortgelijke dingen. Iedereen heeft het opgeblazen en er verhalen omheen verzonnen.” In de Russische media werd gesuggereerd dat de actie een verwijzing was naar het feit dat spelers van het eerste elftal hun salaris te laat uitbetaald krijgen.

“Bij ons in de jeugd van Tosno krijgen we niet eens betaald en is er dus ook zeker geen geld om zomaar over de balk te smijten. We komen uit gewone gezinnen en sommigen werken naast het voetballen, dus dit was niets meer of minder dan ‘normale humor’. Misschien vindt niet iedereen het leuk omdat geld niet voor iedereen een leuk onderwerp is. Maar wat kan ik daaraan doen? Jonge mensen hebben nu eenmaal een eigenaardig soort humor. Niet iedereen begrijpt dat. Ik hoop dat de mensen inzien dat ik de waarheid spreek.”

“Ik vind ook dat het walgelijk en grof is om zomaar geld te verspillen, maar de wereld kent ook nog zoiets als humor. Maar niet iedereen heeft dezelfde smaak, dat begrijp ik ook”, aldus Manaev, die zijn debuut voor het eerste elftal van Tosno nog moet maken. In dienst van de beloften kwam hij dit seizoen tot één doelpunt in vijftien officiële wedstrijden. Het eerste van FK Tosno, een club op 55 kilometer ten zuidoosten van Sint-Petersburg, staat na twintig speelronden met twintig punten op de veertiende plaats in de Premjer Liga.