‘Wij zijn geen Ajax, dat zouden mensen moeten beseffen’

Sunday Oliseh kan nog altijd niet geloven dat hij op non-actief is gesteld door Fortuna Sittard. Woensdagmiddag meldde de nummer drie van de Jupiler League dat het niet verder ging samenwerken met de Nigeriaan. Na reacties bij Revier Sport en op Twitter spuwt Oliseh nu zijn gal in gesprek met Voetbal International.

Oliseh lag volgens Fortuna overhoop met vrijwel iedereen binnen de club, maar de trainer ontkent dat hij een slechte communicator is. “Met wie moet ik communiceren dan? Zo veel mensen zijn er niet op kantoor bij Fortuna. Met mijn spelers en de staf was het prima”, aldus Oliseh, die zegt het vooral jammer te vinden voor de spelers, staf en fans: “We hebben een gemiddelde ploeg die boven verwachting heeft gepresteerd, wij zijn geen Ajax. Dat zouden mensen moeten beseffen.”

Oliseh heeft in een eerder stadium aangegeven dat hij bij Fortuna de beschikking had over slechts twaalf volwaardige spelers: “De frustratie zat hem meer in het feit dat ik geen enkele invloed had in de spelers die kwamen. Ik wilde versterkingen, maar de spelers die kwamen, kende ik niet. Ik heb om geen van de spelers gevraagd die gekomen zijn. Soms kwam ik de kleedkamer binnen en zag ik een speler zitten van wie ik niet wist of hij rechts of links was.”

Tegenover Revier Sport was Oliseh klip en klaar: “Wat er binnen de club gebeurt, is gewoon illegaal. Met deze praktijken wil ik niets te maken hebben, ik wil niet in de gevangenis eindigen. Ik heb mijn advocaat en de politie al ingeschakeld. Ik heb het team van de negentiende plek naar de top geleid. Met mijn spelers heb ik geweldig samengewerkt.”