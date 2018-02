Ali B. bevestigt pensioen van 27-jarige oud-verdediger van PSV

Abel Tamata is gestopt als profvoetballer. De voormalig PSV'er gaat zich richten op een studie sportmanagement, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Ali B. tegenover onder meer het Eindhovens Dagblad. Eind 2010 maakte Tamata zijn debuut in een Europa League-duel voor de hoofdmacht van de Eindhovenaren. In totaal speelde hij 41 wedstrijden voor PSV.

Aan het einde van 2011 lonkte na een blessure van Erik Pieters veel speeltijd voor Tamata, maar hij raakte destijds zelf ook geblesseerd, waardoor Jetro Willems zijn kans pakte en doorbrak. De back, die vooral als linkervleugelverdediger acteerde, kwam in 2007 vanuit de jeugdopleiding van NAC Breda naar PSV en gold sindsdien als een defensief talent.

PSV verhuurde Tamata later een seizoen aan Roda JC Kerkrade. Onder leiding van Phililp Cocu pakte Tamata met PSV de landstitel in 2015. Daarna vertrok hij transfervrij naar FC Groningen, waar zijn contract na ruim een jaar in goed overleg werd ontbonden. Na dienstverbanden bij ADO Den Haag en Almere City FC besloot hij zich op zijn maatschappelijke carrière te richten, mede vanwege het vele blessureleed.