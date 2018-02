Stegeman gaat Heracles Almelo verlaten: ‘Goed om verder te kijken’

De wegen van John Stegeman en Heracles Almelo scheiden na dit seizoen. Dat meldt de club woensdag via de officiële kanalen. Zodoende komt er na vier seizoenen een einde aan het hoofdtrainerschap van Stegeman bij de Eredivisie-club. “In goede harmonie hebben we besloten beiden na dit seizoen een andere weg in te slaan”, reageert algemeen directeur Rob Toussaint.

Op de clubwebsite licht Stegeman zijn vertrekt toe. “Ik heb het nog steeds goed naar mijn zin bij de club. Ondanks dat denk ik dat het na bijna vier jaar hoofdtrainerschap voor beide partijen goed is om na dit seizoen verder te kijken”, aldus de coach. “Samen met de overige leden van de staf en de spelersgroep ga ik er alles aan doen om het huidige seizoen succesvol af te sluiten. Ik blijf de club altijd dankbaar dat ik de kans en het vertrouwen heb gekregen om mijzelf als hoofdtrainer te bewijzen.”

Stegeman werd in 2008 aangesteld als assistent-trainer van Heracles en in 2014 werd hij eindverantwoordelijke. “We zijn John Stegeman zeer dankbaar voor zijn inzet voor de club. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de prestaties van de afgelopen jaren”, vertelt Toussaint. “Hij wist de club in een moeilijk seizoen rechtstreeks te behouden voor de Eredivisie en bereikte in 2016 Europees voetbal.” Wie de opvolger van Stegeman wordt is vooralsnog onduidelijk. Heracles hoopt op korte termijn invulling te geven aan het hoofdtrainerschap voor volgend seizoen.