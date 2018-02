FC Groningen gaat langer door met Jans: ‘Dit is een heel moeilijk seizoen’

Technisch manager Ron Jans blijft ook komend seizoen werkzaam bij FC Groningen, zo heeft hij bevestigd tegenover RTV Noord. Jans en de club zijn mondeling akkoord over een nieuw éénjarig contract. Eerder op de woensdag werd al bekend dat Danny Buijs vanaf volgend seizoen trainer is van de Trots van het Noorden; Hennie Spijkerman wordt zijn assistent.

Jans keerde vorig jaar zomer terug bij Groningen, de club waar hij eerder jarenlang als trainer actief was. In zijn eerste seizoen in zijn nieuwe rol erkende Jans in gesprek met Voetbal International dat hij soms nog zoekende is. "Ik geef toe dat ik best een beetje zoekende ben in deze rol, maar als ik niet met de technische staf en de spelers mag praten, dan haal je te veel bij me weg."

“Ik ben iemand die veel kijkt en informeert, maar ik probeer de technische staf alle ruimte te geven om te werken zoals ze willen werken. Alles wat ik doe gaat in vragende vorm. Ernest Faber (trainer, red.) heeft ook zelf gezegd dat ik welkom ben en dat alles open is.” De prestaties van Groningen onder leiding van Faber vallen tegen en Jans kan niet ontkennen dat de relatie met de hoofdtrainer wel eens beter is geweest.

Faber uitte bij de bekendmaking van zijn aanstaande vertrek kritiek op de topsportmentaliteit bij Groningen, iets waar de clubleiding verrast over was. Ook de afgelopen transferperiode liep niet soepel, wat leidde tot irritatie bij Faber. "Dit is een heel moeilijk seizoen", erkent Jans bij RTV Noord. "We gaan niet bij de pakken neerzitten. Het is zaak ons zo snel mogelijk veilig te spelen en op de langere termijn weer aansluiting te krijgen bij de subtop. Daar horen wij thuis en ik wil er graag mijn steentje aan bijdragen."