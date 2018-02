Oliseh schakelt politie in: ‘Ik wil niet in de gevangenis eindigen’

Sunday Oliseh heeft een verklaring afgelegd over zijn vertrek bij Fortuna Sittard. De nummer drie van de Jupiler League besloot de Nigeriaan op non-actief te stellen vanwege zijn houding. Volgens Oliseh zijn er dubieuze praktijken gaande bij Fortuna en is hij de laan uitgestuurd omdat hij zich niet wilde wagen aan illegale praktijken.

“Door zijn ontoelaatbare handelen heeft de oefenmeester de samenwerking met vele mensen binnen de organisatie onmogelijk gemaakt. Van spelers tot medewerkers. Fortuna Sittard betreurt het besluit, maar stelt dat het clubbelang boven alles gaat”, zo klonk het statement van Fortuna. Oliseh is geschokt. “Ik heb het team van de negentiende plek naar de top geleid. Met mijn spelers heb ik geweldig samengewerkt", zegt hij aan Revier Sport.

I confirm: Due to my refusal to participate in Illegal activities at Fortuna sittard & violate the Law,i have been Suspended from my duties as Coach by the Foreign Owners of Fortuna.Unfortunate for the lovely fans, my players & our hard fought phenomenal positioning for Promotion