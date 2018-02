Ten Hag ziet verdediger terugkeren op weg naar duel met PEC Zwolle

Nick Viergever is op de weg terug bij Ajax. De verdediger heeft woensdag de groepstraining weer hervat, zo laten de Amsterdammers weten op de clubwebsite. Ook Daley Sinkgraven meldde zich weer op het trainingsveld. Laatstgenoemde is overigens voorlopig nog niet inzetbaar. Hij is herstellende van een knieblessure.

Viergever raakte in november geblesseerd aan zijn enkel. In de wedstrijd tegen NAC Breda (0-8) viel hij geblesseerd uit. Sindsdien werkte de verdediger, wiens contract na dit seizoen afloopt, aan zijn herstel. Woensdag sloot hij weer aan bij de selectie van trainer Erik ten Hag. Mogelijk keert hij voor het duel van zondag met PEC Zwolle terug in de wedstrijdselectie. Door de terugkeer van Viergever heeft Ten Hag een luxeprobleem. De volledige achterhoede van Ajax, op Sinkgraven na, is nu inzetbaar.

Sinkgraven staat eveneens sinds het duel met NAC aan de kant. Hij heeft nog altijd last van zijn knie. De linkspoot heeft een individuele training afgewerkt. In de ziekenboeg van Ajax zitten verder nog Benjamin van Leer, Vaclav Cerny en Kasper Dolberg. Van Leer en Cerny komen naar verwachting dit seizoen niet meer in actie.